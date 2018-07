Sevilla (dpa) - Spaniens konservativer Volkspartei PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy ist es nicht gelungen, bei der Regionalwahl in Andalusien die absolute Mehrheit zu erreichen. Die PP wurde in der traditionellen Linken-Hochburg allerdings stärkste Kraft. Die Sozialisten in Andalusien können darauf hoffen, mit Unterstützung der Vereinten Linken weiterhin den Regierungschef in der südspanischen Region stellen zu können.

