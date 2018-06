Offenbach (dpa) - Heute hält sich im Nordwesten anfangs noch Hochnebel, der sich aber im weiteren Verlauf allmählich auflöst. Dann setzt sich auch dort, wie bereits in den übrigen Regionen, die Sonne durch.

Nur hier und da zeigen sich einige lockere Wolkenfelder, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Es werden Höchstwerte zwischen 14 Grad im Nordosten und maximal 20 Grad im Südwesten erreicht. Nur an Küstenabschnitten, wo der Wind von der kalten See her weht, bleibt es mit 7 bis maximal 10 Grad kühler. Der Wind weht meist schwach aus vorherrschend nördlichen bis östlichen Richtungen.