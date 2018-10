Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel droht wegen eines "Stinkefingers" gegen Narain Karthikeyan beim Großen Preis von Malaysia eine Strafe durch den Automobil-Weltverband FIA. Vettel war am vergangenen Sonntag im Rennen in Kuala Lumpur beim Überrunden des Inders von dessen Hispania-Rennwagen der linke Vorderreifen aufgeschlitzt worden. Dadurch blieb der zweimalige Champion im zweiten WM-Lauf ohne Punkt. Die Szene mit dem erhobenen rechten Mittelfinger Vettels war von der Onboard-Kamera aufgezeichnet worden. Ein entsprechendes Foto wurde vom britischen Sender BBC verbreitet.

"Da hat er gegen den Verhaltenskodex verstoßen", sagte der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Marc Surer als Sky-Experte am Dienstag in einem Interview mit dem Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD. "Es gibt den Sporting Code. Den unterschreibt man, wenn man die Lizenz bekommt. Dann muss man sich eben entsprechend verhalten. Ein Verhalten, das anderen Personen oder dem Sport schadet, ist strafbar", so Surer, der den Vorfall selbst gesehen hat: "Ja, das konnte man auf dem Onboard-Kanal verfolgen."

Der Strafenkatalog bei derartigen Vergehen umfasst eine breite Palette. "Das kann von einer Verwarnung oder gar nichts bis zu einem Lizenzentzug gehen", sagte Surer, der aber nicht an drastische Folgen für Vettel glaubt: "Ich denke, dass es jetzt in dem Fall verständlich war und dass man da eine milde Strafe ausspricht, wenn es eine Strafe gibt. Aber theoretisch ist da alles offen."