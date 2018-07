São Paulo (dpa) - Nach den blutigen Ausschreitungen von Fußballfans mit einem Toten in Brasilien haben die Ärzte den Hirntod eines weiteren Fans bestätigt. Dies hätten Untersuchungen ergeben, teilte das Hospital São Camilo in São Paulo in einem Bulletin mit. Bei den Krawallen waren am Sonntag Stunden vor einer Partie der Lokalrivalen Corinthians São Paulo und Palmeiras ein 21-Jähriger durch einen Kopfschuss getötet und weitere fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Brasilien ist in zwei Jahren Gastgeberland der Fußball-WM.

