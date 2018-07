São Paulo (Brasilien) (SID) - Die Europameisterschaft noch vor der Brust hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits mit der Suche nach einem geeigneten Quartier für WM-Endrunde 2014 begonnen. Derzeit tourt Wolfgang Wirthmann aus dem DFB-Organisationsstab quer durch Brasilien, um Trainingsquartiere genauer unter die Lupe zu nehmen. Erste Stationen waren die Städte Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santos und São Paulo.

Bereits im kommenden Jahr findet in Brasilien der Confed Cup als WM-Testlauf statt. Dazu erhält auch der neue Europameister, der in wenigen Wochen bei der EM in Polen und der Ukraine ermittelt wird, ein Ticket. Die Qualifikation zur WM beginnt Anfang September.