Barcelona (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Éric Abidal von Champions-League-Sieger FC Barcelona wird am Donnerstag laut spanischen Medienberichten eine Spenderleber erhalten. Die Transplantation wird im Hospital Clinic der katalanischen Metropole vorgenommen, der operative Eingriff soll zehn Stunden dauern.

Den Spender kennt der 32 Jahre alte Abwehrspieler Abidal offenbar bereits seit seinen Kindertagen, er soll aus dem näheren Umfeld stammen. Dem Verteidiger war im März des vergangenen Jahres nach einer Krebserkrankung ein Lebertumor entfernt worden. Hinter Abidals Teilnahme an der EM-Endrunde im Juni in Polen und der Ukraine steht damit ein großes Fragezeichen.

"Schon zu Beginn seiner Behandlung vor einem Jahr war eine Transplantation in Erwägung gezogen worden", hatte Barca unlängst erklärt. Im Januar hatte sich Barca mit Abidal auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2013 geeinigt. Per jährlicher Option kann die Zusammenarbeit bis maximal 2015 verlängert werden.