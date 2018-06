Köln (SID) - Die Europacup-Nobodys von APOEL Nikosia probten auch gegen die "Königlichen" lange den Aufstand. Doch das Champions-League-Märchen des zyprischen Meisters im Viertelfinale steht nunmehr vor dem Ende. Mit 0:3 (0:0) verloren die tapfer kämpfenden Fußballer von der Urlaubsinsel das Hinspiel im eigenen Stadion gegen das Star-Ensemble von Real Madrid und müssen nun am nächsten Mittwoch (4. April) fast chancenlos im legendären Estadio Santiago Bernabéu antreten.

Damit winkt das Halbfinale Real gegen Bayern München, sollte sich der deutsche Rekordmeister in den Begegnungen mit Olympique Marseille durchsetzen. In der zweiten Begegnung am Dienstagabend setzte sich der FC Chelsea mit 1:0 (0:0) bei Benfica Lissabon durch. Auf den Gewinner dieses Vergleichs wartet der AC Mailand oder Titelverteidiger FC Barcelona in der Runde der letzten Vier.

In Nikosia erlöste der Fanzose Karim Benzema die Mannschaft von Trainer José Mourinho mit seinem Kopfballtreffer (74.) in einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung des haushohen Favoriten, bevor Kaká (82.) zur Vorentscheidung traf. Für den Endstand sorgte erneut Benzema (90.).

Mit Respekt, aber ohne Angst und imposanter Disziplin in der Abwehr machte das Überraschungsteam aus Nikosia, das in der Runde zuvor Olympique Lyon aus dem Rennen geworfen hatte, dem spanischen Rekordmeister vor 23.000 Zuschauern im ausverkauften GSP-Stadion das Leben schwer. Zwar wurden für Real mehr Ballkontakte registriert, aber von dem allseits erwarteten Offensiv-Feuerwerk waren Cristiano Ronaldo und Co. zunächst meilenweit entfernt.

Neben den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira stand auch der ehemalige Dortmunder Nuri Sahin für den gelbgesperrten Xabi Alonso zum insgesamt dritten Mal in der Königsklasse in der Startformation von Real und konnte mehrfach Akzente setzen. So war er auch an der größten Torchance der ersten 45 Minuten beteiligt, als Benzema (33.) das Kunststück fertig brachte, den Ball freistehend aus drei Metern über das Tor zu befördern.

Mit viel Glück und Geschick hielten sich die Zyprer, deren Etat etwa so hoch ist wie das Jahresgehalt von Ronaldo (rund 13 Millionen Euro), bis zur Halbzeitpause schadlos, aber in der Offensive fand APOEL bisher nicht statt. Madrids Torhüter Iker Casillas musste nicht einen Ball abwehren und verlebte einen ruhigen Abend.

Real mühte sich redlich, fand aber kaum Lücken in der Abwehr der Gastgeber und agierte viel zu unpräzise, um sich in eine erfolgreiche Schussposition zu bringen. Benzema brach schließlich mit seinem Treffer das Eis, Reals setzte nach und Kaká brachte Real schließlich mit dem 2:0 endgültig auf die Siegerstraße.

Im Estádio da Luz in Lissabon sahen die 60.000 Zuschauer eine mäßige Partie, in der Portugals Rekordmeister versuchte, das Spiel zu kontrollieren und Chelsea aus einer gut organisierten Abwehr Nadelstiche zu setzen. Erst nach der Pause erhöhte Benfica den Angriffsdruck und erspielte sich eine Reihe guter Möglichkeiten. Doch der Schuss ging prompt nach hinten los, denn Salomon Kalou (75.) schloss einen der wenigen Angriffe der Londoner erfolgreich ab.