Berlin/Ehingen (dpa) - Mehrere Bundesländer wollen heute entscheiden, ob sie sich an einer Bürgschaft zur Absicherung einer Auffanglösung für die 11 000 vor der Entlassung stehenden Schlecker-Beschäftigten beteiligen.

Ihnen liegt ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC vor, das die Aussichten für die insolvente Drogeriekette skeptisch sieht. Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) hatte am Montag angesichts der Gutachter-Ergebnisse gefordert, alle bisherigen Überlegungen zur Zukunft Schleckers erneut auf den Prüfstand zu stellen.

Die endgültige Entscheidung über die Gründung der Transfergesellschaft fällt am Mittwoch. Dann will die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg beschließen, ob sie mit einer Bürgschaft von rund 70 Millionen Euro in Vorleistung geht und damit den Weg für die Transfergesellschaft ebnet. Nach Ansicht Bodes lässt das Gutachten den Schluss zu, dass gegebenenfalls auch ein um die Hälfte reduziertes Darlehen ausreichen könnte, um eine Finanzierung der seit Wochen diskutierten Transfergesellschaften sicherzustellen.