Emden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines elfjährigen Mädchens in Emden wird die Auswertung der Parkhausvideos voraussichtlich einige Tage dauern. Es gebe mehrere Kameras und der Zeitraum müsse komplett abgedeckt werden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Die Mordkommission wertet zudem aktuell dutzende Hinweise aus der Bevölkerung aus. Die Ermittler fahnden nach einem unbekannten männlichen Sexualverbrecher. Das Mädchen war am Samstag mit einem gleichaltrigen Freund zum Entenfüttern aufgebrochen. Am Abend desselben Tages wurde ihre Leiche in dem Parkhaus gefunden.

