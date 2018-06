Emden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Elfjährigen in einem Parkhaus in Emden fahndet die Polizei nach einem Sexualverbrecher. Es gibt noch keinen konkret Verdächtigten. Gesucht werde ein Jugendlicher oder junger Mann mit schwarzer Kleidung, den Fahnder auf Videoaufzeichnungen des Parkhauses als möglichen Täter ausgemacht hätten, sagte der Leiter der Mordkommission in Emden. Die Ermittler gehen von einer sexuell motivierten Tat aus, zu der es am späteren Fundort des Mädchens im Parkhaus kam. Am Abend nahmen rund 1500 Menschen an einer Gedenkveranstaltung für das getötete Mädchen teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.