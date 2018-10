Frankfurt/Main (dpa) - Im Fluglärmstreit zwischen Deutschland und der Schweiz treffen sich Vertreter aus beiden Ländern heute zu einer zweiten Verhandlungsrunde. Bei dem Treffen am Flughafen in Frankfurt am Main stehen erstmals inhaltliche Themen auf der Tagesordnung. In der ersten Runde Anfang März hatten sich beide Seiten zunächst auf die Verhandlungsmodalitäten geeinigt. Ziel ist es, einen Fluglärm-Staatsvertrag auszuhandeln. Dieser soll bis zum Sommer unterschriftsreif sein. Auf dem Weg nach Zürich fliegen die meisten Maschinen über Süddeutschland. Dort gibt es seit Jahren Widerstand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.