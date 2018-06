Washington (dpa) - Ein offensichtlich verwirrter Pilot hat auf einem Inlandsflug in den USA für Aufregung gesorgt. Wie unter anderem die Zeitungen «Amarillo Globe-News» und «New York Daily News» berichteten, sprach der Flugkapitän im Gang der Maschine plötzlich unzusammenhängend von Terrorismus und einer Bombe. Er sei dann von einem Passagier - ausgerechnet einem ehemaligen Gefängniswärter - überwältigt worden. Andere Fluggäste an Bord hätten ihm geholfen, den Mann am Boden festzuhalten. Die Passagiermaschine der Gesellschaft JetBlue wurde daraufhin nach Texas umgeleitet.

