Berlin (dpa) - Der Graf steht wieder an der Spitze: Die Band Unheilig hat sich mit ihrem neuen Album «Lichter der Stadt» auf Anhieb auf Platz eins der Album-Charts katapultiert. Das teilte das Marktforschungsunternehmen Media Control mit.

Nach nur drei Tagen hat das Album bereits Goldstatus erreicht, berichtet die Plattenfirma Universal. «Große Freiheit» aus dem Jahr 2010, das vorangegangene Album der Formation rund um den Frontmann «Der Graf», hatte 23 Wochen auf dem ersten Platz der Album-Charts gestanden.

Für die norddeutsche Shanty-Pop-Folk-Band Santiano - Platz eins der Vorwoche - bleibt diese Woche nur Platz drei mit dem Album «Bis ans Ende der Welt». Xavier Naidoo hält sich derweil mit seinem «Danke fürs Zuhören - Best Of» auf Rang zwei.

Neu auf Platz acht schaffte es die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann mit ihrem selbstbetitelten Album. Sie wurde vor gut vier Jahren als Gewinnerin von Stefan Raabs Casting-Wettbewerb «SSDSDSSWEMUGABRTLAD» (Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf) bekannt. Das irische Frauen-Ensemble Celtic Woman kam mit dem Album «Believe» neu an die elfte Stelle.

Bei der Single-Hitparade gibt es nach wie vor wenig Bewegung an der Spitze: Auf Platz eins und zwei stehen weiterhin der Brasilianer Michel Teló («Ai Se Eu Te Pego!») und Olly Murs Feat. Rizzle Kicks («Heart Skips A Beat»).

Als höchster Neueinsteiger schaffte es immerhin auf Platz drei der Schweizer DJ Mike Candys (Feat. Evelyn und Patrick Miller) mit «2012 (If The World Would End)».

Weitere Neueinsteiger sind dann erst wieder in den 30ern zu finden: Glasperlenspiel («Ich bin ich») auf Platz 32 oder Udo Lindenberg und Jan Delay mit «Reeperbahn 2011 (What It's Like)» auf der 37.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am kommenden Freitag veröffentlicht.