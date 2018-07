Warschau (dpa) - Mit einem Arbeitstreffen mit seinem polnischen Kollegen Bronislaw Komorowski setzt Bundespräsident Joachim Gauck heute seinen Besuch in Polen fort. Während seiner ersten Auslandsreise als deutsches Staatsoberhaupt trifft er nach einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Präsidenten mit Regierungschef Donald Tusk und Parlamentspräsidentin Ewa Kopacz zusammen. Gauck war am Abend in Warschau eingetroffen. Er hatte zuvor betont, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, Polen zum Ziel seiner ersten Amtsreise ins Ausland zu machen.

