Oudenaarde (Belgien) (SID) - Der slowakische Radprofi Peter Sagan hat die erste Etappe der Rundfahrt "Drei Tage von De Panne" in Belgien für sich entschieden. Sagan gewann im Spurt einer größeren Spitzengruppe nach 201,6 km von Middelkerke nach Oudenaarde hauchdünn vor dem Italiener Jacopo Guarnieri (Astana) und seinem Liquigas-Teamkollegen Fabio Sabatini (Italien).

Nur knapp hinter Tagessieger Sagan, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm, fuhr Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel) auf einen achtbaren sechsten Platz. Der Profi von Lotto-Belisol sprang für seinen Kapitän André Greipel (Rostock) in die Bresche, der nicht in den Endkampf eingreifen konnte und viel Zeit verlor. Auch Sprinthoffnung Marcel Kittel (Arnstadt) kam abgeschlagen ins Ziel. Einen guten 14. Rang erreichte dagegen Timon Seubert (Hamburg) von deutschen Team NetApp.

Das Rennen, das als letzter Testlauf für die Flandern-Rundfahrt am Sonntag gilt, wird am Mittwoch mit der zweiten Etappe fortgesetzt. Dann geht es über 216,1 Kilometer von Zottegem nach Koksijde.