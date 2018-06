New York (SID) - Zum neunten Mal in Folge wird der Meister die neue Saison in der amerikanischen Football-Profiliga NFL mit einem Heimspiel eröffnen. Dies gab die NFL am Dienstag bekannt. Am 5. September empfängt Titelverteidiger New York Giants die Dallas Cowboys im heimischen Stadion. Für die Giants sollte dies ein gutes Omen sein. In den vergangenen acht Jahren ging der Sieg jeweils an das Heimteam.

Die New York Giants hatten am 5. Februar in Indianapolis durch ein 21:17 gegen die New England Patriots mit dem deutschen Offensive Tackle Sebastian Vollmer den 46. Super Bowl gewonnen. Für die Giants war es der vierte Titel der Klubgeschichte.