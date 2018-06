Dortmund (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Herren haben bei der Heim-WM in Dortmund ihr erstes Etappenziel erreicht. Durch einen klaren 3:0-Erfolg gegen den EM-Dritten Portugal qualifizierten sich Timo Boll und Co. am Abend vorzeitig für das Viertelfinale am Freitag. Schützenhilfe leistete Singapur mit einem 3:2-Erfolg gegen Serbien. Beim vierten Sieg im vierten Gruppenspiel gewann Top-Star Boll sein viertes Einzel. Allerdings gab der Rekord-Europameister gegen Joao Monteiro erstmals einen Satz ab.

