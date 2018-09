Dortmund (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Damen haben bei der WM in Dortmund den ersten Platz in der Vorrundengruppe C verpasst. Im Vergleich der bisher ungeschlagenen Teams verlor der WM-Dritte von 2010 unerwartet deutlich mit 0:3 gegen Japan.

Selbst der Gegenpunkt blieb den Gastgebern bei der ersten Turnier-Niederlage vor 1500 Zuschauern versagt. Ein Satzgewinn war die magere Ausbeute.

Die Auswahl von Bundestrainerin Jie Schöpp erreichte dennoch vorzeitig das Achtelfinale am Donnerstag und kann über diesen Umweg in das Viertelfinale einziehen. Schützenhilfe leistete Spanien mit einem 3:2-Erfolg gegen Serbien. Selbst bei einer Niederlage im letzten Gruppenmatch gegen Serbien am Mittwoch behalten die deutsche Meisterin Jiaduo Wu und ihre Kolleginnen Platz zwei in ihrer Gruppe.

«Wir wollen versuchen, die Japanerinnen zu ärgern», hatte Kristin Silbereisen (Kroppach) optimistisch vor dem Spiel erklärt. Das gelang aber überhaupt nicht. Silbereisen hatte Probleme mit den Aufschlägen von Kasumi Ishikawa. Ihre Clubkollegin Wu verlor zur Freude der japanischen Fans gegen Japans Kultspielerin Ai Fukuhara, und die EM-Zweite Irene Ivancan (Berlin) konnte mit ihrem Abwehrspiel die Japanerin Sayaka Hirano nicht stoppen.