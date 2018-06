Obersinn (dpa) - Ein ICE mit etwa 400 Fahrgästen ist wegen eines technischen Defekts in einem Tunnel in der Nähe des bayerischen Ortes Obersinn liegen geblieben. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnte der Zug wegen Problemen mit den Bremsen nicht weiterfahren. Es sei niemand verletzt worden. Die Reisenden im Zug von München nach Hamburg konnten nach einer etwa zweistündigen Wartezeit in einen anderen ICE umsteigen. Die Strecke war in dieser Zeit blockiert. Die nachfolgenden Züge wurden über Gemünden umgeleitet.

