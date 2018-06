Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag scheint verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen oder nur locker bewölkten Himmel. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21 Grad, wobei es in Südwestdeutschland am wärmsten wird.

An den Küsten ist es bei Seewind mit 10 bis 12 Grad etwas kühler, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es weht schwacher bis mäßiger, in den östlichen Mittelgebirgen und im Oberharz mitunter stark böig auffrischender Wind aus Nordwest, im Süden aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt oder klar. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 1 Grad, wobei es im Süden am kältesten wird. Gebietsweise kann sich erneut Nebel bilden.