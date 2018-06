Berlin (dpa) - Das traditionelle Taxigewerbe reagiert auf den Erfolg der Smartphone-App MyTaxi und forciert mit dem Portal taxi.eu seine digitalen Chauffeursdienste. Die Taxi Pay GmbH in Berlin und das Wiener Unternehmen FMS/Austrosoft gründeten dafür die neue Gesellschaft fms systems GmbH zum Betrieb von taxi.eu.

Das Angebot der Bestellplattform werde in den nächsten Jahren von derzeit 40 000 Taxen in 60 europäischen Städten auf mehr als 60 000 ausgebaut, kündigte Geschäftsführer Michael Weiss am Mittwoch an. Geplant sei eine verstärkte Zusammenarbeit mit regionalen Taxizentralen.

Nutzer können ein Taxi entweder über die Webseite des Angebots oder mit Hilfe von Apps bestellen, die es für iPhone und die Android-Plattform gibt. In Städten ohne automatische Bestellmöglichkeit wird der Smartphone-Kunde direkt mit der nächsten regionalen Taxizentrale verbunden.

Die Betreiberfirma von MyTaxi, Intelligent Apps, hat zu Beginn des Jahres eine Kapitalspritze von 10 Millionen Euro erhalten, unter anderem von Geldgeber wie Daimler und der Deutsche Telekom. Die 2009 gegründete Firma will damit unter anderem die Expansion im Ausland und die Einführung eines mobilen Bezahlsystems finanzieren.

