Brüssel (dpa) - Der Kampf gegen Hacker-Angriffe und Kriminalität im Internet soll in der EU künftig nicht an Staatsgrenzen haltmachen. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström will heute in Brüssel Vorschläge zum Aufbau eines europäischen Zentrums für die Bekämpfung sogenannter Cyberkriminalität vorstellen. Weil hier viele Menschen online einkauften und bezahlten, sei die EU ein attraktives Ziel für Internet-Kriminelle, erklärt die EU-Kommission. Bürger, Unternehmen, Behörden und wichtige Infrastruktur müssten noch besser gegen Kriminelle geschützt werden, die diese neuen Technologien nutzten.

