Havanna (dpa) - Der frühere kubanische Präsident Fidel Castro will sich heute mit Papst Benedikt XVI. treffen. Er habe beschlossen, den Papst um einige Minuten seiner Zeit zu bitten, ließ Castro wissen. Eine Messe in Havanna ist heute Höhe- und Schlusspunkt des päpstlichen Kuba-Besuches. Gestern hatte Benedikt in der kubanischen Hauptstadt Havanna Präsident Raúl Castro getroffen. Bei dem Meinungsaustausch sei auch über die humanitäre Lage in Kuba gesprochen worden, nicht aber über konkrete Fälle politischer Gefangener, berichtete Papst-Sprecher Federico Lombardi.

