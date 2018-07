Emden (dpa) - Der Mädchenmord in Emden steht vermutlich vor der Aufklärung. Vier Tage nach dem Verbrechen an einer Elfjährigen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen beantragt. Der junge Mann wurde am Abend dem Haftrichter vorgeführt. Der 17- Jährige wird verdächtigt, das Mädchen am Samstag in einem Parkhaus in der ostfriesischen Stadt getötet zu haben. Die Elfjährige wollte mit einem gleichaltrigen Freund zum Entenfüttern radeln. Die Polizei geht von einem Sexualmotiv aus. Im Tagesverlauf hatte der 17-Jährige in stundenlangen Verhören kein Geständnis abgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.