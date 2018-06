Emden (dpa) - Nach vier Tagen Trauer und Ungewissheit scheint der Emder Mädchenmord aufgeklärt: Das Amtsgericht in der ostfriesischen Stadt erließ am Abend Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen aus Emden. Der junge Mann steht unter dringendem Tatverdacht, die elf Jahre alte Lena am Samstag in einem Parkhaus in der Innenstadt getötet zu haben. Während des rund einstündigen Verhörs beim Haftrichter räumte er die Tat aber nicht ein. Der Jugendliche wurde in die Justizvollzugsanstalt in Vechta gebracht. Die Ermittler gehen von einem Sexualverbrechen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.