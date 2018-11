Los Angeles (dpa) - Die liberale Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda (74) soll nach US-Medienberichten am Dienstag die frühere First Lady Nancy Reagan spielen.

Die Sprecherin von Fonda bestätigte dem Filmportal «TheWrap.com», dass die Politaktivisten die Rolle als Ronald Reagans Ehefrau in dem geplanten Film «The Butler» angenommen habe. Was die echte Nancy Reagan dazu sagt, wurde nicht bekannt: Die Ikone der amerikanischen Konservativen ist mittlerweile 90 Jahre alt und lebt seit dem Tod Ronald Reagans zurückgezogen in Kalifornien.

Der streng konservative Republikaner Reagan war von 1981 bis 1989 der 40. Präsident der Vereinigten Staaten. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Jane Fonda («Klute», «Barbarella») engagiert sich seit Jahrzehnten für liberale Anliegen. In den 1970er Jahren machte die kämpferische Kriegsgegnerin als Vietnam-Aktivistin Schlagzeilen, später ging sie gegen den Irakkrieg auf die Straße. Sie setzt sich lautstark für Frauen- und Bürgerrechte ein.

Hauptfigur in dem geplanten Film ist allerdings nicht Nancy Reagan, sondern der schwarze Butler Eugene Allen, der acht US-Präsidenten im Weißen Haus diente. Für die Titelrolle sei Oscar-Preisträger Forest Whitaker im Gespräch, berichtete das Branchenblatt «Variety». Oprah Winfrey, Liam Neeson und John Cusack könnten weitere Nebenrollen erhalten. Regie soll Lee Daniels («Precious») führen.

Nach einer längeren Drehpause war Fonda in den Familienkomödien «Georgias Gesetz» (2007) und «Das Schwiegermonster» (2005) zu sehen. Im April kehrt sie an der Seite von Geraldine Chaplin und Daniel Brühl in der deutsch-französischen Komödie «Und wenn wir alle zusammenziehen?» in die deutschen Kinos zurück.