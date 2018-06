Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Lindsay Lohan (25) kurbelt ihre Karriere langsam wieder an. Lohan habe eine Gastrolle bei der schrägen Musical-Serie «Glee» bekommen, bestätigte ihre Sprecherin nach Angaben des Promi-Blatts «Us Weekly».

Über Lohans Rolle in der Hit-Serie um die Mitglieder eines High-School-Show-Chors wurde zunächst nichts bekannt. Die «Mean Girls»-Darstellerin folgt damit dem Beispiel von Stars wie Gwyneth Paltrow, Javier Bardem und Ex-Beatle Paul McCartney, die auch schon in der Serie zu Gast waren. In der US-TV-Satireshow «Saturday Night Live» hatte Lohan Anfang März Humor bewiesen und ihre häufigen Konflikte mit dem Gesetz auf die Schippe genommen.

Im vorigen November war das Partygirl wegen der Verletzung von Bewährungsauflagen nach Diebstahl und Drogenvergehen zu einer kurzen Gefängnisstrafe und strikten Auflagen verurteilt worden. Bis Ende März muss Lohan Sozialdienste ableisten und an Therapiesitzungen teilnehmen. An diesem Donnerstag muss sie wieder vor Gericht erscheinen und Rechenschaft über ihren Bewährungsdienst ablegen.

Us Weekly

Homepage von Glee