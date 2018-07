Maranello (dpa) - Der glücklose Formel-1-Pilot Felipe Massa kämpft mit Sonderschichten um seinen Job bei Ferrari. Nach zwei punktlosen Rennen zum Saisonauftakt verzichtete der Brasilianer kurzfristig auf den geplanten Heimaturlaub und reiste zur Problemanalyse ins Teamquartier nach Maranello.

«Er wird dort in Ruhe mit den Ingenieuren versuchen herauszufinden, warum er nicht die Leistung bringen konnte, zu der er fähig ist», sagte Teamchef Stefano Domenicali auf der Ferrari-Internetseite. «Das ist die richtige Einstellung», lobte Domenicali.

Massa steht bei der Scuderia vor dem Großen Preis von China Mitte April zunehmend unter Druck. Teamkollege Fernando Alonso führt nach seinem Überraschungssieg in Malaysia die WM an. Dagegen enttäuschte der Brasilianer in Melbourne und Sepang auf ganzer Linie. Schon im Vorjahr war er kein einziges Mal aufs Podium gefahren. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Zuletzt verdichteten sich Spekulationen, Ferrari wolle Massa bald durch Sauber-Pilot Sergio Perez ersetzen. Der Mexikaner war in Malaysia sensationell auf Platz zwei gefahren.

Offiziell hält Ferrari aber noch zu Massa. Domenicali erinnerte daran, dass der 30-Jährige in der Saison 2008 in einer ähnlichen Situation gewesen sei. Auch damals sei er nach zwei verpatzten Rennen zum Start stark in der Kritik gewesen, danach gewann er jedoch zwei der nächsten drei WM-Läufe. «Wir erinnern uns daran, wie diese Saison endete», versicherte der Teamchef. Damals verpasste Massa in einem dramatischen Finale den Titel nur um einen Punkt, Lewis Hamilton wurde Weltmeister.