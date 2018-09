Sopot (SID) - Die Volleyball-Nationalspielerinnen Margareta Kozuch und Corina Ssuschke-Voigt haben mit ihrem Verein Trefl Sopot die polnische Meisterschaft gewonnen. Sopot siegte im vierten Spiel der Finalserie gegen Muszyna mit 3:2. Nach einer Auftaktniederlage (0:3) hatten Kozuch und Co. bereits die folgenden zwei Begegnungen für sich entschieden (3:1, 3:0). "Es war extrem harte Arbeit. Nach dieser verkorksten Saison hatten wir es verdient und hatten den größeren Willen als Muszyna", sagte Mittelblockerin Ssuschke-Voigt.

Kozuch und ihre Teamkollegin waren in Polen zwischenzeitlich in Streik getreten, da der Verein ihre Gehälter über Monate nicht ausgezahlt hatte. Die finanzielle Situation habe sich aber mittlerweile stabilisiert, so Ssuschke-Voigt: "Ich habe die Hälfte meines Gehaltes und ich bin mir hundert Prozent sicher, dass auch der Rest demnächst bezahlt wird." Drei Spielerinnen hatten den Klub aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten vor Ende der Wechselfrist im Januar sogar verlassen. Die beiden Deutschen entschieden sich hingegen, in Sopot zu bleiben und dürfen sich jetzt über die Meisterschaft freuen.