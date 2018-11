Berlin (dpa) - Die dritte und entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes steht heute an Arbeitgeber und Gewerkschaften kommen dazu in Potsdam zusammen. Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes hatten seit Anfang vergangener Woche zu Warnstreiks in Verwaltungen, Kitas, im Nahverkehr und an Flughäfen aufgerufen. An den Aktionen beteiligten sich laut Gewerkschaften rund 215 000 Beschäftigte. Gestern fielen zahlreiche Flüge aus: Allein in Frankfurt am Main, dem größten deutschen Airport und wichtigsten Drehkreuz, wurden rund 550 Flüge gestrichen.

