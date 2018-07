Offenbach (dpa) - Heute ist es meist sonnig oder nur leicht bewölkt. Es bleibt allgemein niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad im äußersten Norden und 22 Grad am Oberrhein. An einigen Küstenabschnitten bleibt es kühler.

Dabei ist es in der Südwesthälfte meist windschwach. In der Nordosthälfte weht vielfach mäßiger, Richtung Ostsee im Tagesverlauf teils frischer und stark böiger Nordwestwind, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen im Norden Wolken auf, aus denen örtlich etwas Regen oder Sprühregen fällt. Nach Süden hin bleibt es überwiegend klar. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 1 Grad, im Süden ist vereinzelt leichter Frost möglich.