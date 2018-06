Bagdad (dpa) - Die Arabische Liga hat sich bei ihrem ersten Gipfeltreffen nach dem Arabischen Frühling gegen jede «ausländische Einmischung» in den Syrienkonflikt gewandt. Auf eine gemeinsame Strategie in dem Konflikt konnten sich die Teilnehmer allerdings nicht einigen. Sie beließen es bei Appellen an das syrische Regime und die Opposition zum Dialog. Die Organisation rief die syrische Regierung auf, den Friedensplan von Kofi Annan umzusetzen. Dieser sieht unter anderem die Freilassung aller politischen Gefangenen und eine von den UN überwachte Waffenruhe vor.

