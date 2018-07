Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag belastet von durchwachsenen Konjunkturdaten seine Verluste weiter ausgebaut. Der DAX stand zuletzt mit 1,05 Prozent im Minus bei 6925 Punkten.

Bereits am Vorabend war der Leitindex unter die psychologisch wichtige Barriere von 7000 Punkten gefallen. Der MDax gab um 0,67 Prozent auf 10 605 Punkte nach, der TecDax verlor 0,95 Prozent auf knapp 788 Punkte.

Die Enttäuschung über die eher schwach verlaufene italienische Anleiheauktion habe den Markt weiter in die Tiefe gedrückt, sagten Beobachter. «Wir erleben gerade zwar keine richtige Korrektur, aber zumindest einen kleinen Rücksetzer, nachdem der Dax seit Jahresbeginn bereits 20 Prozent hinzugewonnen hat», sagte Jochen Intelmann, Chefvolkswirt bei der Hamburger Sparkasse.

Dem Markt fehlten derzeit die positiven Nachrichten, um den Dax wieder nach oben zu drücken. Vielmehr seien die meisten der bisher am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten eher enttäuschend ausgefallen. So waren beispielsweise die Auftragseingänge im Maschinenbau im Februar deutlich gesunken, und auch die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März wieder leicht eingetrübt. Ein Ende der bisher guten Börsenphase sei aber nicht in Sicht, glaubt Intelmann.

Im MDax pendelten Papiere von Hochtief zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt stand die Aktie des Baukonzerns mit 1,35 im Minus bei 48,00 Euro. Das Unternehmen hat wegen wegen der Probleme bei der australischen Tochter Leighton seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt.

Vossloh verteuerten sich nach Zahlen um 0,34 Prozent auf 73,75 Euro. Die Aktien des Arzneimittelkonzerns Stada sackten nach Bekanntgabe der endgültigen Zahlen und bestätigter Prognose zunächst ab, kletterten danach aber wieder um zuletzt 1,13 Prozent auf 23,31 Euro nach oben, nachdem das Unternehmen einer Kapitalerhöhung eine Absage erteilt hatte.