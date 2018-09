Köln (SID) - Die San Jose Sharks mit dem deutschen Nationaltorhüter Thomas Greiss müssen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nach einer 1:3-Niederlage bei den Anaheim Ducks um den Einzug in die Play-offs bangen. Die Sharks, bei denen Greiss erneut nicht zum Einsatz kam, verloren durch die 28. Saisonniederlage die Führung in der Pacific Division an die Dallas Stars.

Dallas gewann dank der Saisontore Nummer 34 und 35 von Michael Ryder mit 3:1 bei den Edmonton Oilers und liegt mit nun 89 Zählern einen Punkt vor San Jose. Die "Haie" liegen fünf Spiele vor Ende der Hauptrunde als Achter im Westen auf dem letzten Play-off-Platz, allerdings haben die Phoenix Coyotes nur einen Punkt Rückstand.

Die Nashville Predators haben sich dagegen kampflos als siebtes Team der Liga für die Play-offs qualifiziert. Nashville profitierte von der 0:1-Niederlage der Colorado Avalanche bei den Vancouver Canucks und ist damit im Westen nicht mehr von einem der ersten acht Plätze zu verdrängen.

Die New York Rangers schießen sich derweil weiter für die Play-offs warm: Bei den Winnipeg Jets gewannen die Rangers nach 0:2-Rückstand mit 4:2 und verteidigten die Tabellenführung in der Eastern Conference.