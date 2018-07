Köln (SID) - (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel muss entgegen anderslautender Berichte nicht zum Rapport bei seinem Rennstall Red Bull antreten. "Das ist alles an den Haaren herbeigezogener Blödsinn. Sebastian hat nichts, aber auch gar nichts gegen unseren Willen getan", sagte Red-Bull-Berater Helmut Marko der Sport Bild: "Die Wahrheit ist: Wir wollten ihn aus Sicherheitsgründen hereinholen, weil die Bremse überhitzte. Es gab aber Probleme mit dem Funkverkehr und deshalb fuhr Vettel das Rennen zu Ende."

Schon in den offiziellen Statements nach dem Rennen in Malaysia hatte Red Bull sowohl Horner als auch Vettel dahingehend zitiert, dass der Weltmeister die Aufforderung wegen des nicht funktionierenden Boxenfunks nicht gehört habe. Vettel hatte allerdings unmittelbar nach dem Rennen in einem RTL-Interview erklärt: "Man wollte wohl das Auto sparen, aber ich wollte die Zielflagge sehen. Ich hätte reinkommen sollen, aber ich habe gedacht, es gehört sich, zu Ende zu fahren, auch wenn das Auto den Geist aufgibt."

Dass Vettel wegen des "Stinkefingers" gegen den Kollegen Narain Karthikeyan noch bestraft wird, glaubt Marko indes nicht. "Was soll von der FIA noch kommen?", sagte er: "Wir waren nach dem Rennen bei den Rennkommissaren. Da wurde die Sache geklärt. Für mich ist damit der Fall abgeschlossen." Ein Sprecher des Weltverbandes hatte dem Kölner Express bereits erklärt, dass wegen einer Tatsachenentscheidung der Rennkommissare nicht mit einer Bestrafung zu rechnen sei.