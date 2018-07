Köln (SID) - Im Rahmen einer groß angelegten Kampagne setzen die Fußball-Bundesliga und die Bundesligastiftung gemeinsam mit 22 weiteren europäischen Ligen am kommenden Spieltag (30. März bis 2. April) ein Zeichen im Kampf gegen den weltweiten Hunger. Unter dem Motto "Together we can save lives" weisen mehr als 300 Profiklubs in Europa auf die Missstände in der westafrikanischen Sahel-Zone hin. In Deutschland beginnt die Aktion am Freitagabend mit dem Bundesligaspiel des 28. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky und Liga total!).

"Wir wollen die Kraft des Fußballs nutzen, um auf dieses wichtige Problem aufmerksam zu machen. Auch wenn wir im europäischen Fußball oftmals unterschiedliche Ansichten haben, stehen alle Ligen geschlossen im Kampf gegen den Hunger", sagte Tom Bender, DFL-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Bundesliga-Stiftung.

Zu den Maßnahmen zählen der Einsatz von Bannern, Fahnen und Einlaufkindern mit T-Shirts, welche die Slogans "Together we can save lives", "Sahel Emergency" und "Professional Football against Hunger" transportieren. Symbol der Aktion ist eine gelbe Pfeife, die bei allen 36 Begegnungen der Bundesliga und 2. Liga am Wochenende von den Schiedsrichtern genutzt wird.