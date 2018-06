München (dpa) - Große Chance für Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt - und das Aus für einen Verfolger? Das Spitzenduo kann mit Siegen den nächsten Schritt Richtung Fußball-Bundesliga machen und Fortuna Düsseldorf oder den FC St. Pauli abschütteln.

Die Rheinländer und die Hanseaten stehen sich zum Abschluss des 28. Spieltags am Montag gegenüber und nehmen sich im brisanten Verfolgerduell gegenseitig die Punkte weg.

Bis dahin wollen Fürth und Frankfurt vorgelegt haben. Die Eintracht macht am Freitagabend gegen den VfL Bochum den Anfang. Neuzugang Heiko Butscher sieht «eine Riesenchance», dass die Verfolger des Spitzenduos gegeneinander antreten müssen. Erst einmal müssen die Hessen aber die eigene Aufgabe zu Hause lösen. «Wir werden alles daran setzen, um unser Heimspiel gegen den VfL zu gewinnen. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und den VfL nicht unterschätzen», betonte Butscher.

Auch die SpVgg Greuther Fürth geht am Samstag als Favorit in die Partie bei Erzgebirge Aue. Nie zuvor waren die Franken zu so einem späten Zeitpunkt Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Selbst vom bitteren Pokal-Aus gegen Dortmund hat sich das Team von Trainer Mike Büskens nicht aus der Spur bringen lassen. «Es hat uns nicht umgeworfen», sagte Keeper Max Grün. Nach dem 3:0 gegen Karlsruhe sollen nun die nächsten Punkte her. «Wir müssen einfach weitermachen und jetzt aufsteigen.»

Im Abstiegskampf soll der mehrmalige Interimstrainer Markus Kauczinski als Nachfolger des entlassenen Jörn Andersen den taumelnden Karlsruher SC vor der Drittklassigkeit bewahren. «Man tut gut daran, erst mal auf den Relegationsplatz zu schauen», sagte der Coach des Tabellen-17., der gegen Union Berlin auf einen erfolgreichen Einstand hofft. Auf dem Relegationsplatz steht Alemannia Aachen. Deren Trainer Friedhelm Funkel schwor das Team vor der Partie gegen Dynamo Dresden in einem Trainingslager in Belgien ein. «Man kann das nicht immer machen, aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit solchen Maßnahmen gemacht», erklärte der Coach.

Nicht alltäglich geht auch Hansa Rostock vor. Einen Tag früher als üblich traten die Hanseaten die Reise zum TSV 1860 München an, um dem Ferienverkehr auf den Autobahnen aus dem Weg zu gehen. Wie die Münchner «Löwen» will auch der SC Paderborn bei Eintracht Braunschweig in der Verfolgung des Spitzenquartetts punkten. Komplettiert wird der Spieltag von den Partien FC Energie Cottbus gegen den FSV Frankfurt und FC Ingolstadt gegen MSV Duisburg. Alle vier Teams wollen den Abstand zu den Abstiegsrängen halten.