Athen (dpa) - Die griechische Regierung will zur «geeigneten Zeit» über weitere Entschädigungsforderungen für deutsche Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg beraten. Das erklärte der griechische Außenminister Stavros Dimas vor dem außenpolitischen Ausschuss des Parlamentes in Athen. Man sei von den Forderungen nie zurückgetreten, sagte Dimas nach einem Bericht des staatlichen Rundfunks. Die Bundesregierung hat entsprechende Forderungen schon mehrfach zurückgewiesen. Die Reparationen werden in Griechenland vor allem vor Wahlen immer wieder zum Thema.

