Potsdam (dpa) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat das Verhalten der FDP bei den Verhandlungen über die geplante Auffanglösung für tausende Schlecker-Beschäftigte scharf kritisiert.

«Die FDP spielt Roulette mit den Arbeitnehmern bei Schlecker. Sie stellt ihre egoistische, parteipolitische Profilierung über das Schicksal der Menschen», sagte Bsirske am Rande der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst am Donnerstag in Potsdam.

Bsirske sagte weiter: «Die Länder mit FDP-Wirtschaftsministerien müssen Schluss machen mit ihrer Politik der sozialen Verantwortungslosigkeit.» Immerhin gehe es um mehr Arbeitsplätze, als die FDP bei der letzten Landtagswahl im Saarland Wähler gehabt habe. Der Verdi-Chef sagte weiter, er hoffe, dass die Finanzierung der Transfergesellschaft doch noch gelingt.