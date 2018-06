Stuttgart (dpa) - Baden-Württemberg hat einen letzten Versuch unternommen, für 11 000 Schlecker-Beschäftigte doch noch eine Auffanglösung zu stemmen. Das Land will mit einer Bürgschaft für eine Transfergesellschaft in Vorlage treten, aber nur unter der Bedingung, dass weitere Bundesländer mitziehen. Nach stundenlangen Verhandlungen beschloss der zuständige Ausschuss des Landtags, dass Wirtschaftsminister Nils Schmid bis 8.00 Uhr 45 Millionen Euro an Bürgschaftszusagen für eine solche Auffanglösung einsammeln soll. Bis dahin wolle er 13 Länder zu Zusagen bewegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.