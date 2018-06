Neu Delhi (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der aufstrebenden Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika kommen heute in Neu Delhi zu einem Gipfeltreffen zusammen. Bei den Gesprächen steht die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Mittelpunkt. So soll über die Gründung einer gemeinsamen Entwicklungsbank als Alternative zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank beraten werden. Die Brics-Staaten haben laut Außenministerium in Neu Delhi einen Anteil von etwa 22 Prozent an der Weltwirtschaft und stellen 40 Prozent der Weltbevölkerung.

