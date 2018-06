Potsdam (dpa) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes gibt es offensichtlich erste Bewegung. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und Verdi-Chef Frank Bsirske bekräftigen am Abend nach stundenlangen Verhandlungen gemeinsam ihren Einigungswillen. Es gebe zwar noch in allen Punkten Differenzen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Man wolle aber nichts unversucht lassen, diese zu überwinden, unterstrichen beide bei einem gemeinsamen Auftritt am Rande der Tarifgespräche in Potsdam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.