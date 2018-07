Paris (dpa) - Der Attentäter von Toulouse ist in einem Vorort seiner Heimatstadt beigesetzt worden. Um die 15 Menschen begleiteten Mohamed Merahs Sarg am Abend zu einem Grab auf dem muslimischen Teil des Friedhof von Cornebarrieu. Merah hatte an drei Tagen im März insgesamt sieben Menschen im Großraum Toulouse erschossen, darunter an einer jüdischen Schule drei Kinder und einen Lehrer. Bevor er am Donnerstag vergangener Woche bei der Stürmung seiner Wohnung getötet wurde, hatte er sich selbst als Mudschaheddin - sprich: Gotteskrieger - bezeichnet und erklärt, dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahezustehen.

