Brüssel (dpa) - Obwohl Deutschlands Straßen zu den sichersten in Europa gehören, ist die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Im Vergleich zu 2010 starben mit knapp 4000 Menschen fast zehn Prozent mehr. Das geht aus einer Statistik hervor, die die EU-Kommission in Brüssel vorstellte. Auf die EU als ganzes gesehen nahm die Zahl der tödlich Verunglückten weiter ab. Die Hauptursachen für den Tod im Straßenverkehr seien weiterhin Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Sicherheitsgurt und die Missachtung roter Ampeln.

