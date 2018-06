Nizza (SID) - Der Eislauf-Weltverband ISU will seinen neuen Team-Wettbewerb, der 2014 in Sotschi seine olympische Premiere feiern soll, ab 2015 in seine "normalen" Weltmeisterschaften integrieren. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber natürlich wird darüber ein Kongress zu befinden haben", sagte ISU-Präsident Ottavio Cinquanta bei den derzeit laufenden Welttitelkämpfen in Nizza.

Die Regularien für Sotschi sehen vor, dass zehn Mannschaften in allen vier Disziplinen ein Kurzprogramm absolvieren. Die besten fünf Teams bestreiten dann das Kürfinale. Getestet werden soll dieses Format in abgespeckter Form bei einem Turnier im April im japanischen Yokohama.