Miami (Florida/USA) (SID) - Titelverteidiger Dallas Mavericks hat trotz 25 Punkten von Superstar Dirk Nowitzki im Kampf um den Einzug in die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dallas unterlag in einer Neuauflage des Vorjahresfinals bei Miami Heat deutlich mit 85:106. Mit 29 Siegen und 23 Niederlagen belegen die Mavericks Platz sechs in der Western Conference. Die Denver Nuggets haben auf Rang neun, der nicht mehr zur Play-off-Teilnahme berechtigt, 27 Siege und 24 Niederlagen auf dem Konto.

"Sie haben gegen Ende der ersten Halbzeit und gegen Ende des Spiels den Druck verstärkt. In der Defensive waren wir einfach nicht aggressiv genug", sagte Nowitzki, der bester Werfer auf dem Feld war.

Im Schlussviertel verfehlten 14 der ersten 16 Würfe der Mavericks ihr Ziel. "Wir hatten Probleme, den Ball in den Korb zu bekommen", sagte Trainer Rick Carlisle.