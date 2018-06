Tegucigalpa (dpa) - Bei einem Ausbruch von Gewalt sind in einem Gefängnis in Honduras 13 Menschen getötet worden. Wie die Behörden des mittelamerikanischen Landes weiter mitteilten, kam es in dem Gefängnis von San Pedro Sula zwischen zwei verfeindeten Gruppen zu einer blutigen Auseinandersetzung. Hintergrund war nach Angaben der Polizei ein Kampf um die Kontrolle über den Drogenhandel in dem Gefängnis. Die Behörden hätten die Kontrolle über die Haftanstalt verloren, hieß es in lokalen Presseberichten. In dem für 800 ausgelegten Gefängnis sitzen über 2000 Häftlinge ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.