Berlin (dpa) - Verbraucher in Deutschland können in Kürze schneller zu einem billigeren Strom- und Gasanbieter wechseln. Der Bundesrat billigte einen Verordnungsentwurf der Bundesregierung, mit dem die Kündigungsfrist von vier auf zwei Wochen verkürzt wird.

Die Regelung tritt nach der Verkündigung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Dies ist für April zu erwarten. Bisher sind die meisten Bürger eher «Wechselmuffel», obwohl die neuen Anbieter in der Regel den bürokratischen Aufwand übernehmen. Je nach Region liegt die Kündigungsquote bisher oft bei unter zehn Prozent. Nach Angaben von Vergleichsportalen lassen sich durch einen Wechsel teilweise mehr als 200 Euro pro Jahr sparen. In Deutschland gibt es rund 1100 Strom- und mehr als 800 Gasanbieter.

Neue Verordnung zu Anbieterwechsel

Bundesnetzagentur zu Anbieterwechsel

BNE zu Neuregelung

Schlichtungsstelle