Frankfurt (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am kommenden Mittwoch die Sperre des Abwehrspielers Stephan Gusche vom Zweitliga-Schlusslicht Hansa Rostock. Der 22-Jährige war beim Spiel gegen Erzgebirge Aue (0:1) bereits in der zwölften Minute wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden und am vergangenen Mittwoch im Einzelrichter-Verfahren für vier Spiele gesperrt worden.

Dagegen hatten die Rostocker Einspruch eingelegt. Die mündliche Verhandlung wird vom Sportgerichts-Vorsitzenden Hans E. Lorenz geleitet.