München (dpa) - Aufstiegsfavorit Eintracht Frankfurt ist auf seinem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga kaum noch aufzuhalten. Das Zweitliga-Topteam feierte durch ein 3:0 gegen den VfL Bochum am Abend bereits seinen fünften Sieg hintereinander und überflügelte Tabellenführer Greuther Fürth. Die Franken können mit einem Erfolg morgen in Aue aber wieder die Spitze übernehmen. Der SC Paderborn erlitt im Rennen um den Relegationsplatz einen Rückschlag und kam bei Eintracht Braunschweig nur zu einem 0:0. Für Alemannia Aachen wird es nach dem 0:1 gegen Dynamo Dresden im Abstiegskampf immer enger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.